تعليم القليوبية تعلن الطوارئ استعدادا لامتحانات الإعدادية السبت

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات النصف الأول من العام الدارسي للشهادة الإعدادية، اعتباراً من يوم السبت المقبل، مشدداً على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مع مديري الإدارات التعليمية والوكلاء، اليوم الثلاثاء، بحضور خالد جرامون، مدير عام الشئون التنفيذية، وإبراهيم الصغير، مدير عام التعليم العام، وياسر عبد المحسن، مدير عام الشئون القانونية، لمناقشة استعدادات المديرية والإدارات التعليمية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية.

تفعيل غرفة العمليات

وأضاف وكيل تعليم القليوبية أنه لابد من تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ووجه وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب في اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات، تحسباً لأي طارئ، مع توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات فى جو من الهدوء، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتم وكيل تعليم القليوبية الاجتماع بتوجيه الجميع بضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة فى جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج ، مع مراعاة السرية التامة وعدم استخراج أية نتيجة قبل إعلانها رسمياً، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وأكد علي مديري الإدارات بضرورة التأكيد علي الموجهين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية عند التصحيح والتدقيق والهدوء عند التصحيح ومراعاة التباعد في حجرات التصحيح.