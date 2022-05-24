«تعليم القليوبية» ترد على واقعة تكسير الفصل: لم تصل للإتلاف

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تفاصيل واقعة تكسير وإتلاف فصل داخل لجنة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي، بمنطقة منشية الجبل الأصفر، وذلك عقب معاينة لجنة للفصل، إذ تبين أن الواقعة لم تصل للإتلاف والتكسير، وأنه جرى إعادة ترتيب الفصل من جديد وإحالة المتقاعسين للتحقيق.

تشكيل لجنة لفحص الواقعة

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، شكلت لجنة لرصد التلفيات في الفصل المشار إليه عقب تداول رواد «السوشيال ميديا» صورًا للفصل في حالة تكسير للمقاعد وتدمير، وكلفت اللجنة بمعرفة المتسببين في هذا الإتلاف.

تقرير لجنة الفحص

وكشف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بعد فحص اللجنه للفصول لم يجدوا أي تلفيات كبيرة، ولكن «الديسكات» في حالة من التناثر والبعثرة داخل الفصل إضافة لـ«ثني ريش المروحة»

وأضاف «محمود»، أنه جرى إعادة الديسكات إلى أماكنها الطبيعية مرة أخرى وإعادة اصلاح المروحة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه جرى إرسال تقرير مصور للجهات المعنية للتحقيق فيه.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أنه لم يتم تحديد طلاب بأعينهم بارتكاب الواقعة، لعدم وجود كاميرات داخل الفصول، وأن الواقعة لم تصل للإتلاف.

يذكر أنه جرى تداول بعض الصور للطلاب في نهاية آخر يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية، وهم يكسرون الأثاث في المدرسة تعبيرًا عن فرحتهم بنهاية الامتحانات.