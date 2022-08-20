سعر اليورو اليوم السبت 20-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار العملات بشكل يومي، خصوصًا سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر، باعتباره ثاني أكثر عملة يتم تداولها في جميع الدول، ويرجع ذلك إلى أنه العملة الرئيسية للاتحاد الأوروبي.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر اليوم السبت الموافق 20 اغسطس الجاري من عام 2022، التي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.45 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، وذلك حسب الموقع الإلكتروني للبنك، وبالمصرف المتحد نحو 19.46 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، وذلك وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأوروبية داخل بنك المصرف المتحد 19.46 جنيه للشراء و19.69 للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.37 جنيه للشراء و19.53 للبيع، كما سجل داخل البنك المركزي 19.41 جنيه للشراء و19.52 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو، ضمن آخر معاملات البنك الأهلي نحو 19.38 جنيه لعمليات الشراء، و19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر 19.45 جنيه للشراء و19.67 للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.36 جنيه للشراء و19.50 للبيع، وفق آخر تعاملات.