سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-8-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية الشرعية حتى يمكنه تحديد أفضل أماكن البيع والشراء.

وفي هذا الصدد، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية في مجال أسعار العملات على مدار الساعة إلى تقديم كل ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، ومنها سعر اليورو بالبنوك العاملة بمصر اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.41 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.51 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.39 جنيه لعمليات الشراء و19.53 جنيه للبيع، وفق تعاملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.41 جنيه للبيع و19.53 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني، كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.34 جنيه للبيع و19.50 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.41 جنيه للشراء و19.51 للبيع، وفق بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر اليورو في بنك جريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك قناة كريدي أجريكول نحو 19.35 جنيه للشراء و19.50 للبيع، وفق بداية تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد 19.34 جنيه للشراء و19.50 للبيع، وفق بداية تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.41 جنيه للشراء و19.53 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.36 جنيه للشراء و19.44 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الأربعاء.