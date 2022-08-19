سعر اليورو اليوم الجمعة 19-8-2022 في البنوك المصرية

تهتم شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع المصرفي والمستثمرين ورجال الأعمال، بمتابعة سعر اليورو، وفقا لآخر المعاملات المصرفية في البنوك العاملة بمصر التي وردت قبل اليوم الجمعة 19-8-2022.

وتسعى بوابة «الوطن» إلى تقديم كل ما يبحث عنه المتابعون يوميًا، ومنها سعر اليورو بالبنوك العاملة بمصر، وفق آخر تعاملات وردت مساء أمس الخميس 18 أغسطس، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو، ضمن آخر معاملات البنك الأهلي نحو 19.38 جنيه لعمليات الشراء، و19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.45 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، وذلك حسب الموقع الإلكتروني للبنك، وبالمصرف المتحد نحو 19.46 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، وذلك وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر 19.45 جنيه للشراء و19.67 للبيع، وفق آخر تعاملات مساء أمس الخميس.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو ببنك قناة السويس نحو 19.36 جنيه للشراء و19.50 للبيع، وفق آخر تعاملات مساء أمس الخميس.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر العملة الأوروبية داخل بنك المصرف المتحد 19.46 جنيه للشراء و19.69 للبيع، وفق آخر تعاملات وردت أمس الخميس.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.37 جنيه للشراء و19.53 للبيع، كما سجل داخل البنك المركزي 19.41 جنيه للشراء و19.52 للبيع.