سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم كثير من الأشخاص بالقطاع المصرفي والمستثمرين ورجال الأعمال، وبينها سعر اليورو اليوم وما يسجله في البنوك العاملة بمصر.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار الساعة إلى تقديم كل ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، ومنها سعر اليورو بالبنوك العاملة بمصر اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.38 جنيه لعمليات الشراء وبلغ 19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.36 جنيه لعمليات الشراء و19.50 جنيه للبيع، وفق تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.45 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني، كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.46 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.45 جنيه للشراء و19.67 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.36 جنيه للشراء و19.50 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد 19.46 جنيه للشراء و19.69 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 19.45 جنيه للشراء و19.69 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.46 جنيه للشراء و19.54 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الثلاثاء.