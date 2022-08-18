سعر اليورو اليوم الخميس 18-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم كثير من العاملين في القطاع المصرفي ورجال الأعمال والمستثمرين، بسعر اليورو اليوم الخميس، وفقا للتعاملات المصرفية في البنوك العاملة بمصر.

وتسعى بوابة «الوطن» على مدار اليوم اتقديم كل ما يبحث عنه المتابعون والقراء يوميا، ومنه سعر اليورو في البنوك العاملة بمصر اليوم الخميس 18 أغسطس، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو بالبنك الأهلي نحو 19.38 جنيه لعمليات الشراء، حيث بلغ 19.48 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وسجل اليورو اليوم في بنك قناة السويس نحو 19.39 جنيه، لعمليات الشراء و19.53 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو ببنك الإسكندرية نحو 19.45 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، وذلك حسب الموقع الإلكتروني للبنك، كما سجل سعر اليورو بالمصرف المتحد نحو 19.46 جنيه للبيع و19.69 جنيه للشراء، و وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 19.45 جنيه للشراء و19.67 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو داخل بنك قناة السويس نحو 19.36 جنيه للشراء و19.50 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الخميس.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو داخل بنك المصرف المتحد 19.46 جنيه للشراء و19.69 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الخميس.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو ببنك الإسكندرية نحو 19.37 جنيه للشراء و19.53 للبيع، وفق تعاملات اليوم الخميس.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو داخل بنك مصر 19.41 جنيه للشراء و19.52 للبيع، وفق آخر تعاملات اليوم الخميس.