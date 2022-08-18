ضبط 1649 قضية تموينية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1649 قضية تموينية، بينها حجب سلع غذائية.

14 قضية امتناع عن توريد حصص القمح

وفي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط قضيتين بمضبوطات وزنت 12,310 طن أقماح محلية، كما جرى ضبط 14 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ55٫855 طن أقماح محلية.

وأسفرت جهود الإدارة لرصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت 216 قطعة «34 صوتية – 88 ضوئية – 94 ملصقا».

قضايا حجب السجائر

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا ومجهولة المصدر، عن ضبط 51 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 12,208 طن 35691 عبوة «سجائر - معسل» مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.