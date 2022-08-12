ضبط 1663 قضية تموينية و241 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية موسعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، كما شنت مديريات الأمن حملات لضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وقضايا المخدرات والسرقة إلى جانب تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 1663 قضية تموينية متنوعة، بينها قضية حجب سلع إستراتيجية بإجمالي مضبوطات 7 أطنان أعلاف حيوانية، و430 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بمضبوطات بلغت 74 طن «دقيق أبيض، مكرونة، سكر، أرز، أعلاف»، إلى جانب ضبط 755 قضية في مجال مخالفات المخابز.

وتحفظت الحملات على 26٫750 طن دقيق أبيض بمخبز سياحي بمحافظة الجيزة لعدم الإعلان عن الأسعار، و10 أطنان دقيق أبيض لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بمخبز سياحي في محافظة القاهرة، فضلا عن ضبط 7 أطنان أعلاف حيواني لحجبها عن التداول بالأسواق داخل مخزن لتجارة الأعلاف بمحافظة المنوفية، و10 آلاف لتر بنزين وسولار تم تجميعها بمحطة لتموين السيارات في محافظة القاهرة لبيعها في السوق السوداء.

ضبط 622 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين

وضبطت الحملات 622 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها بمحل بدال تمويني ومخبز بلدي بمحافظة القليوبية، و5 أطنان لحوم مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 40 قضية بإجمالي مضبوطات 20031 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وفى إطار جهود الإدارات لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت 2,250 طن أقماح محلية، و17 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 88٫575 طن أقماح محلية.

التحفظ على 241 قطعة سلاح و291 قضية مخدرات وتنفيذ 87352 حكمًا قضائيًا

وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وقضايا المخدرات والسرقة إلى جانب تنفيذ الأحكام، أسفرت عن مصادرة 241 قطعة سلاح ناري بحوزة 205 متهمين، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 87352 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 5 جرائم سرقة، فضلا عن ضبط 291 قضية مخدرات.