ضبط 1633 قضية تموينية و127500 علبة سجائر مهربة في حملات على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1633 قضية تموينية متنوعة من بينها قضية حجب سلع استراتيجية بإجمالي مضبوطات (2,550 طن دقيق أبيض)، وكذا (439) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (52,280 طن دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز - 533 عبوة سجائر)، وكذا 754 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم «تصرف – تجميع»- 165 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن– 165 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 79 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 79 قضية توقف عن الإنتاج – 245 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (28٫850 طن دقيق بلدى مدعم – 58 بطاقة ذكية) وكذا ضبط (20) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (28,110 طن «سكر – زيت - أسمدة مدعمة» – 3424 عبوة «مكرونة – زيت» تموينى – 68000 لتر مواد بترولية) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (111٫790 طن – 68000 لتر مواد بترولية – 533 عبوة سجائر – 3424 عبوة «مكرونة – زيت تموينى» – 58 بطاقة ذكية) .. كان أبرزها الآتى :-

ضبط (27٫78 طن «مكرونة – سكر حر – زيت طعام») معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (23٫5 طن «دقيق أبيض - مكرونة - زيت طعام») معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (المدير المسؤول عن مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) .. لتصرفه فى كمية قدرها (8٫05 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها بالسوق السوداء داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القليوبية) ، وبحوزته كمية قدرها (16,36 طن "زيت تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (مالك محطة لتموين السيارات - بمحافظة البحيرة) ، وبحوزته كمية قدرها (20000 لتر "سولار) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (2 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

ضبط (طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع الأسماك المدخنة) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (62 طن "مخللات – ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (10 طن "نخالة خشنة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (45) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (14036) عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.

ضبط (1927 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة الجيزة .

كما تم ضبط (15) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (69٫750) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (14) قضايا بمضبوطات بلغت (833 قطعة "167قطعة صوتية – 229 قطعة ضوئية – 437 ملصق").

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم " مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعُثر بداخل الثلاجة على (723 كيلو "لحوم مفرومة" - 327 كيلو "سجق" وجميعها مجهولة المصدر).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 185 كيلو لحوم مجهولة المصدر داخل مفرمة لحوم بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مفرمة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بإدارة المفرمة "بدون ترخيص" وتجميـع وتخزين كمية كبيرة من اللحوم وبدائلها بدون بيانات تُفيد تاريخى الإنتــاج والصلاحيــة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المفرمة على (185 كيلو جرام "لحوم - دهون" جميعها مجهولة المصدر).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مواصلة جهود «الداخلية» لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل ومخزن لبيع السجائر - كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (127500 علبة سجائر مهربة مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط شخص بالقاهرة لعرض وترويج أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وبدون ترخيص عبر تطبيقات التواصل

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (مندوب مبيعات بإحدى الشركات– مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بترويج أدوية مجهولة المصدر من خلال تطبيق "تيليجرام".. وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة ، وبحوزته (10000 عبوة "قطرة عين" بدون مستندات مجهولة المصدر) وعرضها للبيع بدون ترخيص من الجهات المعنية المختصة.

ضبط صاحب محل منظفات بالقاهرة لحيازته كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) لحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .. وعثر بداخل المحل المشار إليه على (1000 لتر منظفات صناعية "صابون سائل" - 2400 عبوة "شاور" - وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.