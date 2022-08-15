ضبط 1621 قضية تموينية متنوعة.. أطنان من المكرونة واللحوم الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية المختلفة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1621 قضية تموينية متنوعة من بينهم 434 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت 82٫650 طن «دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز –أسمدة« - 18000 قطعة بيض مائدة –1800 عبوة سجائر، وكذا 751 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 28 قضية دقيق مدعم «تصرف – تجميع«- 82 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 46 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 5 قضايا عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 4 قضايا توقف عن الإنتاج – 586 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 11,850 طن دقيق بلدى مدعم – 1355 بطاقة ذكية – ماكينة وكذا ضبط 37 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 2٫163 طن سكر تموينى مدعم – 10 طن أسمدة زراعية مدعمة – 739 عبوة سلع تموينية – 139250 لتر مواد بترولية – 8944 إسطوانة بوتاجاز، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 132٫063 طن – 1800 عبوة سجائر – 739 عبوة سلع تموينية – 18000 قطعة بيض مائدة – 1355 بطاقة تموينية – ماكينة - 139250 لتر مواد بترولية – 8944 إسطوانة بوتاجاز، كان أبرزها الآتى:-

ضبط 25 طن «دقيق بلدى مدعم» محظور تداوله بالأسواق

ضبط 25 طن «دقيق بلدى مدعم» مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، تم تجميعها بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 14,25 طن «مكرونة – أرز أبيض – شاى» معبأة داخل عبوات بدون بيانات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة، وبحوزته 1300 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 50 طن «أسمدة زراعية» معبأة داخل شكائر بدون مستندات «مجهولة المصدر»، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 8,1 طن «لحوم مجمدة – كبدة مجمدة» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 3 أطنان «لحوم مجمدة» بدون بيانات

ضبط 3 أطنان «لحوم مجمدة» معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

ضبط 2,2 طن «مفروم لحوم – لحوم مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع مصنعات لحوم بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 2,1 طن «أسماك مجمدة» معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

ضبط 1,15 طن «لحوم مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 30 طن «ملح طعام» معبأة داخل شكائر بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

ضبط 18 طن «زيت طعام» معبأة داخل براميل بدون بيانات «سابقة الاستخدام من مرتجعات الأسواق» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 27 طن «أعلاف حيوانية« معبأة داخل شكائر بدون مستندات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير في الخواص ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية «بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب «السجائر» والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا «مجهولة المصدر»، عن ضبط 46 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 32173 عبوة «سجائر ومعسل» مختلفة الأنواع، وتم ضبط 13 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 74,650 طن أقماح محلية.

جهود الأمن الاقتصادي في 24 ساعة

في سياق آخر، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

ضبط 2770 قضية متنوعة في مجال المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، ضبط 12737 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ضبط 157 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب»، ضبط 108 قضايا متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص.

جهود شرطة البيئة والمسطحات بمحافظة الجيزة

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

ضبط 2 مصنع - مخزن بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة الزراعية، بمضبوطات بلغت 104٫8 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومُعدة للتداول بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.

ضبط 3 مصانع –شركة عشوائية بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة كيماويات البناء والمنظفات الصناعية والعبوات البلاستيكية وكذا تدوير المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، وتعبئة إسطوانات الأكسجين الطبى، بمضبوطات بلغت 9 أطنان مواد خام ومنتج نهائى لمستحضرات تجميل - 11٫5 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات صناعية وخام البلاستيك – 41 طن مواد خام ومنتج نهائى لكيماويات البناء – 14 طن و1000 أنبوبة مواد خام ومنتج نهائى لغازات صناعية وجميعها مجهولة المصدر.

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مصنع بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع «عدسات طبية» - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من المستلزمات الطبية «عدسات« مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على 12850 عدسة طبية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 21000 قطعة مستلزمات أحذية مجهولة المصدر

وفي القاهرة أيضًا، جرى ضبط المسئول عن مصنع للمصنوعات الجلدية - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من مستلزمات تصنيع الأحذية مقلدة ومغشوشة ومدون عليها علامات تجارية مقلدة بالمخالفة للقانون، مستخدمًا خامات رديئة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على «6000 زوج أحذية لماركات مختلفة – 1700 وش حذاء- 12٫500 طن كسر بلاستيك – 4500 متر جلد – 21000 قطعة مستلزمات أحذية (وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها)- 13 ماكينة تصنيع».