تشميع 19 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص في البحيرة

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة البحيرة عدة حملات مكبرة على المنشآت الصحية والمستشفيات الخاصة بمركزي وادي النطرون وحوش عيسى، وذلك بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والإدارات الصحية والوحدات المحلية بالمراكز التي شملتها الحملات.

ضبط 7 منشآت طبية مخالفة بوادي النطرون

قامت الحملات بمركز وادي النطرون بالمرور على عدد 12 منشأة طبية خاصة، تم ضبط 5 منشآت طبية تدار بدون ترخيص، ما بين عيادة أسنان ومركز علاج طبيعي ومنشأة بها عيادات تخصصية ومعمل.

كما جرى ضبط 5 منشآت طبية بها بعض السلبيات الخاصة بعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى، والالتزام بالإجراءات الوقائية، وتم التنبيه عليهم لتلافيها، كما تم ضبط 2 منشأة طبية، صادر لها قرارات غلق، تدار بدون ترخيص، ومخالفة لاشتراطات الترخيص.

المرور على 14 منشأة طبية خاصة بحوش عيسى

وفي مركز حوش عيسى، تم المرور على عدد 14 منشأة طبية خاصة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 5 محاضر فض شمع، وتنفيذ عدد 2 قرارات غلق لمنشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص، كما تم توجيه عدد 4 إنذارات مكافحة عدوى، لعدد 4 منشات طبية.

محافظ البحيرة يوجه بتشديد الحملات لضبط المخالفين

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، لضبط سوق الدواء، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.