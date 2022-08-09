ضبط 5 ملايين قرص أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام «المدير المسئول عن صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة» بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركيا وغير المسجلة لدى الجهات المختصة بمخزن بدون ترخيص أعلى الصيدلية المشار إليها، تمهيداً لطرحها للبيع، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

المضبوطات التي عثر بحوزة المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (1,200,000 قرص لأدوية مستوردة خاصة بعلاج بعض الأمراض بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون أشراف طبى - 4 ملايين أقراص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض بدون مستندات).