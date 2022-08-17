العثور على مليون عبوة دواء ومنشطات مجهولة المصدر في شقة بالعمرانية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تمكنت من ضبط وحدة سكنية تحولت إلى مخزن في منطقة العمرانية بالجيزة، تحتوي على أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر.

تحويل شقة سكنية إلى مخزن أدوية ومنشطات في العمرانية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام أحد الأشخاص بتحويل وحدة سكنية كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة إلى مكتب ومخزن «غير مرخص» لتجارة الأدوية والمنشطات.

واشترك صاحب الشقة السكنية مع شخصين «مندوبى مبيعات»، وكان بحيازتهم كميات من المنشطات والأدوية المهربة جمركيًا وغير المسجلة لدى الجهات المختصة «مجهولة المصدر»، وهو ما يُشكل خطورة على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

مليون عبوة دواء ومنشط مجهول المصدر

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 1,046,500 مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون إشراف طبى، مع 4 هواتف محمولة، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات البيع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.