حملات مرورية على 353 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال يوليو

شنت مديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، إذ قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 353 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يوليو 2022.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

رصد 157 مركزًا مخالفًا

وجرى رصد 157 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى محظورة أو مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات.

كما صدر 25 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، التي تعمل بدون ترخيص بـ70 منشأة بيطرية بمحافظات: «الشرقية –الدقهلية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الجيزة - الاسماعيلية – كفر الشيخ – بنى سويف – المنيا – مطروح - أسيوط»، وتم عمل 14 محضر جنح بمحافظات كفر الشيخ، بنى سويف، البحيرة، و22 محضر إداري بمحافظات: «دمياط – الإسماعيلية – بنى سويف – أسيوط – البحيرة».

تنفيذ قرارات الإغلاق لـ51 مركزًا بيطريًا

وخلال الحملة، تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ51 مركزًا بيطريًا مخالفًا بمحافظات: «الغربية – الدقهلية – الشرقية – البحيرة - الفيوم».

من جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية؛ للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.