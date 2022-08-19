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ضبط شخصين بحوزتهما تمثالين يشتبه في أثريتهما بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
01:29 م | الجمعة 19 أغسطس 2022
آثار فرعونية - أرشيفية

آثار فرعونية - أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما تمثالين يشتبه في أثريتهما.

وعقب استيقاف المتهمين وتفتيش السيارة عثرت القوات على 2 تمثال يشتبه في أثريتهما و3 هواتف محمولة، بفحصها فنيًا تبين احتوائها على صور ومقاطع فيديو لآثار فرعونية.

بمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد استخدامها في النصب على عملائهما من راغبي شراء القطع الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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