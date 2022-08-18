ضبط 16 شخصاً أثناء التنقيب عن الآثار بجوار معبد إسنا بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الأقصر، قبل قليل، القبض على 16 شخصاً أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل قرب معبد «خنوم»، بمدينة أسنا، جنوب المحافظة، حيث تمكنت شرطة السياحة والآثار، بالتنسيق مع مباحث إسنا، من ضبط «أ. أ.»، 25 سنة، عامل أجري، برفقته 15 فرداً، يعملون في التنقيب داخل حفرة بعمق 8 أمتار، وعرض مترين، بأحد المنازل، بجوار مسجد العتيق، في مدينة إسنا.

إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار بإسنا

يأتي إحباط المحاولة الجديدة للتنقيب عن الآثار فى أحد المنازل بالمنطقة المحيطة بمعبد «خنوم» بمدينة إسنا، بعد ساعات من إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار، أسفل منازل فى المنطقة المجاورة للمعبد، في وقت سابق أمس الأربعاء، وتم ضبط أصحاب المنازل والعمال، أثناء التنقيب عن الآثار وبحوزتهم أدوات الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملات ملاحقة الباحثين عن الثراء السريع

وأسفرت حملات ملاحقة الباحثين عن الثراء السريع، عن طريق التنقيب عن الآثار أسفل منازلهم بجوار المعبد، والتي أشرف عليها أحمد حسن أمين، مدير عام آثار إسنا، عن ضبط 3 منازل خلال التنقيب عن الآثار داخلها، بجوار معبد «خنوم»، وسط مدينة إسنا.

المنزل الأول ملك «م. ع.»، عامل، 45 سنة، تم ضبطه وبرفقته 7 آخرين، داخل حفرة بعمق 8 أمتار، وعرض مترين، والمنزل الثاني ملك «ع. ص.»، مدرس، 55 سنة، تم ضبطه وبرفقته 5 آخرين، داخل حفرة بعمق 6 أمتار، وبعرض مترين، والمنزل الثالث يقع على بعد 100 متر من المعبد، وضبط بداخله «ع. ع.»، 20 سنة، إضافة إلى 10 آخرين، وعثر بداخله على حفرة بعمق 8 أمتار وعرض مترين.

تم ضبط أدوات الحفر، عبارة عن سلالم وحبال وشفاط هواء ومياه ومعدات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات.