اكتشاف حفرة بطول 6 أمتار للتنقيب عن الآثار داخل منزل بالباجور

شهد مدينة الباجور في محافظة المنوفية، قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مؤجر، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، بعد تلقي بلاغ يفيد بقيام بعض الأشخاص بأعمال حفر للتنقيب عن الأثار، داخل أحد المنازل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

اكتشاف حالة تنقيب عن الآثار في مدينة الباجور

بالانتقال والفحص، من قوة من مركز شرطة الباجور، تبين وجود حفرة بعمق 6 أمتار وأدوات تستخدم في الحفر، كما تبين أن المنزل مؤجر لشخص يُدعى «ص. ق.»، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، يحمل رقم 6349، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز الباجور يفيد بورود بلاغ بالتنقيب عن الأثار بدائرة المركز، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

شاب يطعن والدته وشقيقته بسكين في المنوفية

على صعيد آخر، شهدت قرية «جزيرة الحجر»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، قيام شاب مريض نفسياً، بالاعتداء على والدته وشقيقتيه، وقام بطعنهن بسكين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه، والقبض على المتهم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأكد أحد أهالي القرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه فور وقوع الحادث، تم نقل الأم وابنتيها، إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلهن إلى المستشفى الجامعي في شبين الكوم، لخطورة حالتهن الصحية.