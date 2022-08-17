إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار في منازل مجاورة لمعبد إسنا بالأقصر

تمكنت شرطة السياحة والآثار ومباحث مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، من إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار أسفل منازل فى المنطقة المجاورة لمعبد إسنا، وتم ضبط أصحاب المنازل والعمال خلال التنقيب وبحوزتهم أدوات الحفر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملة مكثفة لشرطة السياحة والآثار بالأقصر

البداية كانت بتنظيم حملة مكثفة من رجال شرطة السياحة والآثار بالأقصر، بالتنسيق مع رجال مباحث إسنا، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 منازل خلال التنقيب عن الآثار داخلها، بجوار معبد «خنوم»، وسط مدينة إسنا.

وتبين أن المنزل الأول ملك «م. ع.»، عامل باليومية، 45 سنة، تم ضبطه وبرفقته 7 آخرين، داخل حفرة بعمق 8 أمتار اسطوانية الشكل، بعرض 2 متر، والمنزل الثاني على بعد 200 متر من المسجد العتيق بمدينة إسنا، ملك «ع. ص.»، مدرس، 55 سنة، تم ضبطه وبرفقته 5 آخرين، داخل حفرة بعمق 6 أمتار، وبعرض 2 متر.

تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات

كما تبين أن المنزل الثالث يقع بجوار المسجد «الضوي»، على بعد 100 متر من المعبد، وضبط بداخله «ع. ع.»، 20 سنة، و10 آخرين، وعثر بداخله على حفرة بعمق 8 أمتار وعرض 2 متر، وتم ضبط أدوات الحفر، عبارة عن سلالم وحبال وشفاط هواء ومياه ومعدات متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.