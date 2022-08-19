‎تردد قناة ماجد الجديد 2022.. هتوفر لطفلك محتوى مناسب لسنه

تعد قنوات الأطفال من أكثر الأشياء التي يهتم بها الآباء والأمهات حتى يضمنوا تقديم محتوى مناسب لأطفالهم، يساعدهم على تنمية مهاراتهم وتطويرها، وتعليمهم محتويات جديدة، مثل الحروف والأرقام وكيفية التمييز بين الألوان، ومن أهم القنوات التي يتم البحث عنها تردد قناة ماجد الجديد 2022.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، فتوضح خلال هذا التقرير تردد قناة ماجد الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى بعض قنوات الأطفال الأخرى والمختلفة، حيث جاء ترددها كالتالي:

تردد قناة ماجد الجديد على النايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11804.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

وهناك الكثير من قنوات الأطفال الأخرى التي تقدم محتويات مختلفة، لتغطي جميع المراحل العمرية وتقدم محتويات مناسبة لها، وجاءت تلك القنوات كالتالي:

تردد قناة ماجد الجديد.. سمسم وطيور الجنة للأطفال

بينما تزايدت عمليات البحث عن تردد تردد قناة ماجد الجديد، يبحث الكثيرون عن القنوات الأخرى، من بينها سمسم وطيور الجنة للأطفال وجاءت تردداتها كالتالي:

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

- التردد: 11475.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة كراميش 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11603.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة سبونج بوب 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12500.

- الاستقطاب: v.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي:

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة هدهد

- التردد: 11641 .

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي .

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور بيبي

- التردد: 11396 .

- معدل الترميز: 27500 .

- الاستقطاب: عمودي .

تردد قناة ميكي الجديدة

- التردد: 11528 .

- معدل الترميز: 27500 .

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

- الاستقطاب: أفقي.