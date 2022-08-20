سعر الدولار اليوم السبت 20-8-2022 في البنوك المصرية

ثبات نسبي سجله سعر الدولار اليوم السبت، في البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري، من بينها بنك الاسكندرية والأهلي، إذ يمثل سعر العملة الأمريكية أهمية كبير لدى الكثير من المواطنين كونها مؤثرة في الاقتصاد العالمي، ولذلك يبحث المواطنون عن قيمة بيعها وشراءها خاصة المهتمين بأخبار الاقتصاد والعملة.

اليوم السبت الموافق 20 أغسطس، وسعيًا من جريدة «الوطن» لتقديم كل ما يهم ويبحث عنه المتابعون بشكل مستمر، نرصد من خلال التقرير اليومي، سعر الدولار داخل البنوك العاملة في مصر وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وفي آخر معاملات البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، سجلت العملة الأمريكية 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

وحسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، بلغ الدولار ببنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وبالمصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأمريكية سعر وصل لنحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وداخل البنك الأهلي المصري، 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.