سعر الدولار اليوم الجمعة 19-8-2022 في البنوك المصرية

يمثل سعر الدولار أهمية كبير لدى الكثير من المواطنين، إذ يعد سعر العملة الأمريكية مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، ولذلك يبحث المواطنون خاصة المهتمين بأخبار الاقتصاد، عن سعر الدولار اليوم.

اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس، وسعيًا من جريدة «الوطن» لتقديم كل ما يهم ويبحث عنه المتابعون بشكل مستمر، نرصد من خلال التقرير اليومي، سعر الدولار داخل البنوك العاملة في مصر وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجلت العملة الأمريكية في آخر معاملات البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

وبلغ الدولار ببنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وبالمصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما سجل ببنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

وبلغ سعر العملة الأمريكية بالبنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما داخل البنك الأهلي المصري، 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.