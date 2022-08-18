سعر الدولار اليوم الخميس 18-8-2022 في البنوك المصرية

طرحت البنوك العاملة مع بداية تعاملات اليوم الخميس بالقطاع المصرفي المصري، أسعار العملات الأجنبية والعربية، وبينها سعر الدولار داخل البنوك المختلفة، نظرًا لارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري، ما جعله محل من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، وليس فقط المواطنين المهتمين بأخبار الاقتصاد فقط.

اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس، وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم كل ما يبحث عنه المتابعون بشكل مستمر، نوضح من خلال التقرير اليومي، سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

صباح اليوم الخميس 18 أغسطس سجلت العملة الأمريكية وفق معاملات البنك المركزي المصري 19.09 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، كما ببنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

وبلغ الدولار ببنك مصر 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار بالمصرف المتحد 19.01 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، حسب آخر تعاملات وردت من البنك اليوم 18 أغسطس، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وداخل بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية اليوم الخميس 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق بداية تعاملات، كما سجل في بنك قناة السويس 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما بلغ الدولار داخل البنك الأهلي المصري، 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.