سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-8-2022 في البنوك المصرية

يعد سعر الدولار من أكثر العملات التي يهتم بها العديد من المواطنين، نظرًا لأنّه العملة الأكثر استخدامًا في عمليات الاستيراد والتصدير، كما أنَّه الأكثر تداولًا حول دول العالم، وتحرص البنوك على تحديث الأسعار عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس من عام 2022 الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري، نحو 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق موقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وجاء سعر الدولار صباح اليوم 17 أغسطس ليسجل بالبنك المركزي المصري نحو 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، كما سجل في بنك كريدي أجريكول 19.11 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس

كما سجل سعر الدولار بنك الإسكندرية اليوم 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وسجل الدولار ببنك مصر نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 19.10 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم 17 أغسطس، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.