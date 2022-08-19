مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023-2022 في مصر.. من 40 إلى 85 ألف جنيه

تعد جامعة بني سويف الأهلية من الجامعات التي جرى إنشاؤها حديثا على مساحة 42 ألف متر شرق النيل في مدينة بني سويف الجديدة، وتبدأ الدراسة بها العام الدراسي الجديد داخل 11 كلية تضم 15 تخصصا وبرنامجا، ويبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023-2022 في مصر، وذلك لانخفاض المصروفات عن الجامعة الخاصة كذلك تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية.

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023-2022 في مصر

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مصروفات جامعة بني سويف الأهلية 2023-2022 في مصر مقترحات مصاريف العام الدراسي الأول لها في 11 كلية وهي كالتالي:

1- كلية الطب والجراحة، وتضم برنامج الطب والجراحة، مصروفات 85 ألف جنيه.

2 - كلية طب الفم والأسنان 70 ألف جنيه.

3 - كلية العلاج الطبيعي 60 الف جنيه.

4 - كلية الهندسة 55 الف جنيه.

5 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 35 الف جنيه.

6- كلية العلوم 30 ألف جنيه

7- كلية الإعلام 30 ألف جنيه.

8 - كلية التجارة 30 ألف جنيه.

9 - كلية الآداب 30 ألف جنيه.

10- كلية التمريض 25 الف جنيه.

11 - كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه.

مصاريف جامعة بني سويف الأهلية 2023-2022 في مصر في المتناول

وأشار الدكتور منصور حسن جاهزية الجامعة الأهلية لبدء العام الدراسي الجديد داخل 11 كلية مختلفة تضم 15 برنامجًا دراسيًا في عدة تخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، كذلك جرى الإعلان عن مقترح مصروفات جامعة بني سويف الأهلية 2022/2023 في مصر.

وأوضح أن جامعة بني سويف الأهلية تم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، حيث تضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية