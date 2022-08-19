الجيزة: إغلاق طريق المنصورية جزئيًا لمدة أسبوعين لصيانة هبوط أرضي

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال صيانة وترميم الهبوط الأرضي على طريق المنصورية «أعلى تغطية ترعة المنصورية»، وتحديدًا بعد منزَل كوبري مشعل المستحدث باتجاه مناطق أبوالهول الأثرية.

وذكرت محافظة الجيزة أنّ الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية بعرض 3 أمتار بجانب الجزيرة الوسطى على طريق المنصورية، بعد منزَل كوبري مشعل المستحدث بمسافة ما يقرب من 20 مترًا، ويبلغ طول الأعمال ما يقرب من 50 مترًا على أن تكون الأعمال لمدة أسبوعين، بداية من اليوم وحتى صباح يـوم الجمعة 2 سبتمبر2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، دون تعطيل للحركة المرورية.

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم ومدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المنفذة، وإزالة أي معوقات لسرعة إنجاز الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية في محيط الأعمال بالكامل، وعيّنت الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .