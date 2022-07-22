محافظ الجيزة: استغلال ساحات أسفل محور كمال عامر لإنشاء مواقف حضارية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ارتفاع نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور الفريق كمال عامر بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة، لافتا إلى أن المحور يعد نقلة نوعية كبيرة بمنظومة الطرق لم تشهدها المحافظة من قبل في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين، من خلال فتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

التوجيه بسرعة الانتهاء من المشروع

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية خلال الجولة التي قام بها بطول مسار المحور رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى واللواء علاء بدران السكرتير العام، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع نطاق أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ انطلاقاً من التعاون الكامل بين كافة الجهات لسرعة الانتهاء من المشروع وتشغيله لتحقيق الاستفادة الكبيرة للمواطنين.

إنشاء طريق مزدوج أسفل المحور

وتفقد المحافظ ومرافقيه المسطح العلوى للمحور بنطاق أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والساحات وطرق الخدمة الكائنة أسفل المحور بقطاعات ناهيا وأرض اللواء بأحياء العجوزة وبولاق الدكرور، مشيراً إلى أنه جار إنشاء طريق مزدوج أسفل المحور بالقطاع المشار إليه لتسهيل الحركة المرورية والقضاء على أي اختناقات بقطاع ناهيا وأرض اللواء.

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بالطريق ومراعاة المعايير الفنية لأرصفة المشاة وأماكن انتظار السيارات والساحات والنقاط الخدمية.

التنبيه علي سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالأماكن المخصصة

تفقد المحافظ الموقف التنفيذي لمسار محور كمال عامر بداية من شارع جامعة الدول العربية ومثلث بشتيل وحتى منطقة أرض اللواء موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال أسفل المحور واستغلال عدد من الباكيات الموجودة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء، مع تكثيف وتيرة العمل للانتهاء من انشاء موقف السرفيس الحضاري بذلك القطاع، الذي من المقرر أن يستوعب كافة سيارات السرفيس بالمنطقة ولخدمة خطوط سير المواطنين المتجه من مناطق أرض اللواء إلى البراجيل ولعبة وأرض اللواء والطريق الأبيض وشوارع السودان ومترو البحوث وجامعة الدول العربية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المحافظ تفقده قطاع ترعه الزمر بالعمرانية شدد محافظ الجيزة بضرورة التنبيه على سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالأماكن المخصصة والمواقف الحضارية التي تم إنشاؤها وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة ورؤساء أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.