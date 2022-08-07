محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة كباري المشاة أعلى ترعة المنصورية

وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع كفاءة كباري المشاة الكائنة على ترعة المنصورية بالقطاعات الجاري تطويرها، ومراعاة الشكل الجمالي لها، بالإضافة إلى الأسوار المحيطة بالترعة مع التشديد على سرعة رفع نواتج تطهير الترع بشكل فوري لضمان عدم تراكم المخلفات.

راشد يتابع نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحاور المنصورية

وجاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحاور المنصورية والطريق الأبيض وتوسعات محور 26 يوليو بدءا من منطقة كفر غطاطي بحي الهرم وبطول مسار تلك المحاور في مركز ومدينة كرداسة.

وأكد راشد، أن المتابعة الدورية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة وأجهزتها التنفيذية اهتماما كبيرا لما له من أبعاد كثيرة تخص المواطن في المقام الأول وتضيف إلى الوجه الجمالي للمحافظة لإعادة طابعها الحضاري المعروف عنها، والمساهمة في تفتيت الكثافات المرورية بالبؤر الساخنة.

وشدد على الأهمية التي تمثلها أعمال التطوير التي يشهدها طريق المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة في ظل العمل على ربط مسار الطريق ليكون إضافه لشبكة الطرق الجديدة الجاري تنفيذها بذلك القطاع، التي تضم الطريق الأبيض الجديد وتوسعات محور 26 يوليو.

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لعدد من الكباري

وتفقد اللواء أحمد راشد مواقع الأعمال الإنشائية لعدد من كباري السيارات المارة بمواقع تقاطعات الطريق الأبيض مع طرق المريوطية والمنصورية واللبيني لنقل الحركة المرورية بشكل علوي لعدم إعاقة الحركة السطحية للمركبات بتلك المحاور، مشيدا بتقدم نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية التي تكون نقلة نوعية في الحركة المرورية بذلك القطاع عقب الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

وخلال تفقده أعمال إنشاء الطريق الأبيض الجديد، وجّه محافظ الجيزة بمراعاة حرم الطريق وإزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الطريق والتعاون مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات تواجه الأعمال.

ورافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة والتفتيش بالمحافظة.