حالة الطقس غدًا.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 20 أغسطس الجاري من عام 2022، ومن المتوقع أن يكون هناك استمرار في ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ليصبح الإحساس بالطقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلاً للحرارة رطبًا ليلاً على السواحل الشمالية، حاراً رطبًا على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا وتحذير من هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها ذلك أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وباستكمال حديثها عن حالة الطقس غدًا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدًا

ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 20 أغسطس الجاري، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 26

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 32 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 39 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 31 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 26

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 31 - 23

رأس سدر 37 - 29

نخل 36 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 26

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 37 - 25

بني سويف 37 - 25

المنيا 38 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 41 - 27

الأقصر 42 - 27

أسوان 42 - 29

إدفو 41 - 28

أبو سمبل 42- 28

الوادي الجديد 43 - 25

شلاتين 39 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27