مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية 2022-2023 في مصر.. الصيدلة بـ85 ألف جنيه

تختلف مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية 2022-2023 في مصر من كلية إلى أخرى، بحسب ما حددته الجامعة وتم اعتماده من وزارة التعليم العالي، وتتيح الجامعة عدة كليات تتضمن تخصصات متنوعة، ما يجذب إليها الطلاب من مختلف المحافظات، خاصة القريبة منها مثل الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح.

مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية

وتأتي على رأس قائمة مصاريف جامعة العلمين الدولية الأهلية 2022-2023 في مصر، كلية الطب تليها الكليات العلمية الأخرى ويعقبها الكليات الأدبية، وتنشر «الوطن» قائمة بمصروفات جميع كليات الجامعة وعددها 11 كلية، كالتالي:

- كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

- كلية طب أسنان 97 ألف جنيه

- كلية طب بشري 105 آلاف جنيه

- كلية الصيدلة 85 ألف جنيه

- كلية طب بيطري 61 ألف جنيه

- كلية الهندسة 69 ألف جنيه

- كلية الإعلام 50 ألف جنيه

- كلية علوم الكمبيوتر 69 ألف جنيه

- كلية إدارة الأعمال 46 ألف جنيه

- كلية الفنون والتصميم 49 ألف جنيه

- كلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه

مميزات جامعة العلمين الدولية الأهلية

وتُعد جامعة العلمين الدولية الأهلية من أحدث الجامعات في مصر، وتقع في وسط مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ودخلت الخدمة منذ عامين عقب افتتاحها، حسب ما ذكره اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لـ«الوطن»، وتضم أحدث منشآت تعليمية ومعامل متخصصة ومدينة جامعية، ما يفتح أمام الطلاب من سكان جميع المحافظات الطريق للتقديم فيها.