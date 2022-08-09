تنسيق جامعة العلمين الدولية 2022-2023.. اعرف التفاصيل

ينطلق تنسيق جامعة العلمين الدولية 2022-2023، بعد يومين، خلال المرحلة الأولى للتنسيق لجميع الجامعات المصرية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة العلمي بقسميها «علوم ورياضة»، والأدبي أو ما يعادلها، طبقًا لما حددته وزارة التعليم العالي، بانطلاق المرحلة الأولي من التنسيق يوم 11 أغسطس 2022، وسيتم إعلان المرحلة الثانية والثالثة عقب الانتهاء من تقديم الطلاب للمرحلة الأولى وظهور نتائجها.

تنسيق جامعة العلمين الدولية 2022-2023

وجرى إعلان تنسيق جامعة العلمين الدولية 2022-2023، عبر وزارة التعليم العالي، وإعلان الحد الأدنى لكل كلية حسب الكليات التي جرى تشغيلها في الجامعة منذ افتتاحها خلال عامين.

وتنشر «الوطن» الحد الأدنى لكل كلية وهي كالتالي:

- كلية العلوم الإدارية والأعمال: الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، والحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

- كلية العلوم الصيدلية: الحد الأدنى للشهادات المعادلة 80%، والحد الأدنى للثانوية العامة 78%.

- كلية العلوم الهندسية: الحد الأدنى للشهادات المعادلة 70%، والحد الأدنى للثانوية العامة 65%.

- كلية الصحة العامة: الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، والحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: الحد الأدنى للشهادات المعادلة 55%، والحد الأدنى للثانوية العامة 55%.

الحد الأدنى الأدبي والعلمي لتنسيق جامعة العلمين

وحددت الوزارة في تنسيق جامعة العلمين الدولية 2022-2023 الحد الأدنى للتقديم بكل شعبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، العلمي والأدبي، إذ تقبل الشعبة الهندسية من 341 درجة فأكثر، أي ما يعادل نسبة 83.17% فأكثر، وبالنسبة للشعبة الأدبية تقبل من 264.5 درجة فأكثر بواقع 64.51% فأكثر.

وتعد جامعة العلمين ضمن الصروح العلمية الكبيرة التي جرى إنشاؤها مؤخرًا في مدينة العلمين الجديدة، وهي مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات الحديثة، طبقًا لخطة الدولة للارتقاء بمستوى التعليم العالي.