جامعة العلمين الدولية 2022-2023.. تعرف على برامج الدراسة للعام الجديد

أعلنت جامعة العلمين الدولية 2022-2023، فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للالتحاق بالبرامج الدراسية المتميزة والمتنوعة للعام الدراسي، موضحة أنّه يمكن للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه التقدم للالتحاق ببرامج الجامعة من خلال موقع التقديم المركزي للجامعات الأهلية.

وأكدت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّها تشمل مجموعة من البرامج لدراسية لطلاب شعبة علمي رياضة بمجال علوم وهندسة الحاسبات وهي برنامج هندسة الحاسبات بمساراته المتميزة «النظم المدمجة والحوسبة السحابية والحوسبة عالية الأداء والأمن السيبراني»، وبرنامج علوم الحاسبات بمساراته المتميزة «هندسة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة والرؤية بالحاسب»، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي.

برامج جامعة العلمين الدولية 2022

تضم جامعة العلمين الدولية 2022 العديد من البرامج الدراسية ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

في مجال العلوم الهندسية

«هندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، والهندسة الطبية الحيوية بالاشتراك مع جامعة لويفيل الأمريكية، وهندسة وإدارة الإنشاءات، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة البترول والغاز».

مجال هندسة الحاسبات

«هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني" وهندسة الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وهندسة الذكاء الاصطناعي».

مجال علوم الحاسب

«علوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة لويفيل، وعلوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية».

برامج العلوم الأساسية المُتقدمة

«التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة».

مجال العلوم الصيدلية

«الصيدلة الإكلينيكية Pharma D».

مجال العلوم الإدارية والأعمال

«المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد».

برامج مجال الفنون والتصميم

«التصميم الداخلي، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية».

مجال طب الأسنان

«برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد يشمل تخصصات الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية».