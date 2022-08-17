رئيس جامعة العلمين الدولية: مستوى الخريج يؤهله للمنافسة في السوق الدولية

كشف الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، تفاصيل الاجتماع مع وزير التعليم العالمي، موضحًا أنه كان بخصوص تحديد الحد الأدنى للجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد، أن مستوى التدريس في الجامعات المصرية عالٍ جدًا، والدليل على ذلك، أن هناك الكثير من التخصصات الطبية والهندسية والكمبيوتر، وعندما يسافر الطالب المصري إلى الخارج لاستكمال دراسته في الماجستير والدكتوراه، ينافس منافسة شديدة في سوق العمل، ويحقق نجاحات كبيرة جدا: «مستوى الخريج لدينا في تخصصات المستقبل مميز للغاية، وبخاصة أننا نستعين بأعضاء هيئة التدريس في الخارج، وهناك تعاون في جامعة العلمين مع العديد مع الجامعات العالمية».

تنسيق طلاب الجامعات الخاصة والأهلية سيبدأ مع بدء المرحلة الثانية

أضاف الكردي في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة DMC، من تقديم دينا عصمت: «تنسيق طلاب الجامعات الخاصة والأهلية سيبدأ مع بدء المرحلة الثانية، وهناك 12 جامعة أهلية سيدخلون الخدمة هذا العام الدراسي، وهو ما سيتيح لعدد كبير من الطلاب تحقيق رغباتهم، وخاصة في الكليات العملية للقطاع الطبي والهندسي، وسيكون هناك إتاحة أكبر للأماكن».

وتابع رئيس جامعة العلمين الدولية: «خريطة التشغيل والتوظيف ووظائف المستقبل اختلفت، وأصبح هناك طلب كبير على التخصصات ذات الصلة بالتكنولوجيا الحديثة».

تخصصات تُدرس في جامعة العلمين الدولية

تطرق الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، إلى التخصصات التي تتضمنها الجامعة، موضحًا أنها تخصص المجال الاصطناعي والأمن السيبراني وانترنت الأشياء والصحة العامة: «لدينا أول كلية تمنح درجة البكالوريوس في الصحة العامة بالتعاون مع الجامعات الأمريكية، وهو تخصص جديد ظهر الاحتياج الشديد إليه في ظل أزمة كورونا لأنه يحدد اتجاهات الأمراض والزيادة والنقصان بالإضافة إلى تخصصات أخرى في هذا المجال، وإدارة المستشفيات من ضمنها التغذية والعديد من التخصصات الأخرى».