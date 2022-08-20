أسعار الفضة تواصل التراجع بسبب توقعات الفائدة الأمريكية

تراجعت العقود الآجلة للفضة إلى 19.2 دولارًا للأوقية، وهي في طريقها لإغلاق الأسبوع منخفضًا بنسبة 8% ومواصلة الخسائر الأخيرة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، حيث دفع تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم المستثمرين إلى تفضيل الدولار الأمريكي بدلاً من السبائك التي لا تدر الفائدة.

رفع الفائدة للمرة الثالثة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بولارد، إنه يفكر في رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع القادم للبنك المركزي، مشيرًا إلى احتمالية أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد ارتفاعًا في التضخم.

وأشار محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في يوليو إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخلى عن التوجهات المستقبلية، ويتخذ قرارات تعتمد على أحدث البيانات، بينما اتفق صانعو السياسة على أن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الزيادة، وتصل إلى وضع نقدي متشدد بدلاً من المستوى المحايد الحالي.

وترتبط أسعار الفضة والذهب ارتباطا عكسيا بالدولار وأسعار الفائدة.

توقعات تداول الفضة مستقبلا

من المتوقع تداول الفضة عند 20.40 دولار، بنهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 19.23 دولار في غضون 12 شهرًا، وتاريخياً، وصلت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

أهمية الفضة للمحافظ الاستثمارية

وتلعب الفضة، كمعدن ثمين، أيضًا دورًا مهما في عمليات المحافظ الاستثمارية، وتتركز استخدامات الفضة في العديد من الصناعات مثل التصوير الفوتوغرافي والمجوهرات والصناعات الإلكترونية.

تضم أكبر منتجي الفضة كلا من المكسيك، وبيرو، والصين، تليها أستراليا وتشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة وبولندا وروسيا.