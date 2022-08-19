سيول صحراء الربع الخالي تحول أجف منطقة بالعالم إلى واحة «فيديو»

حولت سيول صحراء الربع الخالي هذه المنطقة الصحراوية الكبيرة والأكثر جفافا عبر العالم في جنوب شرق المملكة العربية السعودية إلى واحة بحرية بعد أن شهدت المنطقة أمطاراً غزيرة خلال الأيام الماضية، وثقها كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا لقطات مصورة للمياه المتدفقة من باطن الأرض في الصحراء، وفقما نقلت قناة العربية.

وذكرت قناة العربية أن منطقة الربع الخالي شهدت خلال الساعات الماضية أمطاراً كثيفة وسيولاً لا توصف، في مشهد غير مألوف عن تلك المنطقة، ما جعل اللقطات المصورة لها تحتل اهتمامات كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

خبير طقس يشرح تأثير سيول صحراء الربع الخالي

وتعليقا على ما أحدثته سيول صحراء الربع الخالي قال خبير الطقس والأرصاد الجوية خالد الزعاق، لموقع قناة العربية، إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية أصبحت فيها التغيرات المناخية حقيقة كونية لا تقبل الجدل، مشددا على أن هذه التغيرات قادمة لا محالة.

وقال خبير الطقس إن هذه التغيرات منقسمة إلى قسمين، ستكون في صالح الدول العربية، بينما لها أثر سلبي على الدول الأوروبية وبعض دول آسيا، متوقعا أن تستمر هذه الأمطار خلال الفترة المقبلة، كما ستتشكل سحب ركامية فوق بعض المناطق في المملكة العربية السعودية.

مشهد مهيب ونادر لسيل في نفود الدحي بصحراء #الربع_الخالي في جنوب شرق #السعودية.



pic.twitter.com/2Tk0BZzYn6 — السعودية اليوم (@sauditoday24) August 17, 2022

الجزيرة العربية ستشهد تغيرات من شمالها إلى جنوبها

وفي سياق الحديث عن سيول صحراء الربع الخالي، قال خبير الطقس إن الجزيرة العربية ستشهد تلك التغيرات من شمالها لجنوبيها وشرقها لغربها، مستشهداً بما يعيشه الجزء الجنوبي الغربي من السعودية والتغيرات الملحوظة في الربع الخالي.

وأشار إلى أن هذه المنطقة سميت الربع الخالي قديماً لخلو الحياة فيه بسبب عدم سقوط الأمطار، لكن في الآونة الأخيرة تنتابها الأمطار في كل سنة، والأودية المطمورة داخل رمال الربع الخالي أصبحت تحيا من جديد، ما يعد دليلا على أن التغيرات المناخية قادمة لا محالة.

وأصبحت قضية التغيرات المناخية ذات أولوية كبيرة بالنسبة للعالم خصوصا وأن ظواهر جوية متناقضة تنتاب العالم خلال الأشهر وربما السنوات الماضية، فيمكن لدولة واحدة أن تشهد سيولا وجفافا في نفس الوقت، ومنا هنا تكتسب قمة المناخ المقلة في مصر المقبلة قبل نهاية العام الجاري أهمية كبيرة.