فنانون يهنئون الزمالك بعد الفوز على بيراميدز: يستحق الدوري

حرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة نادى الزمالك بعد فوزهم مساء أمس الاثنين الموافق 1 أغسطس على نادى بيراميدز بثلاثية والاحتفال بهذا الفوز الكبير من خلال صفحاتهم الخاصة.

وكان أول الفنانين الذين حرصوا على تهنئة الزمالك الفنان صلاح عبد الله الذي كتب عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» بسبب تشجيعه لنادى الزمالك قائلا: «من قلبي بهني وببارك وبقولك شكرا يا زمالك».

فنانون يهنئون الزمالك

وهناك أيضا الفنان محمد أنور الذي يشجع نادى الأهلي وعلى الرغم من ذلك حرص على تهنئة نادي الزمالك بالفوز حيث كتب منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» قال فيه: «رغم إني أهلاوي لكن بجد الزمالك يستحق الدوري، وفيريرا هو أعظم صفقه جابها الزمالك السنة دي».

أما الفنان هشام ماجد فأشاد بالهدف الذي أحرزه شيكابالا لاعب نادى الزمالك فكتب عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» قائلا «يا أباتشي».

آخر أعمال هشام ماجد

يذكر أن الفنان هشام ماجد يستعد لانطلاق عرض فيلمه الجديد تسليم أهالي يوم غد الأربعاء وذلك فى جميع دور العرض والذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبدالله مشرف وبيومي فؤاد وعمرو وهبه ومحمد أوتاكا وأحمد فتحي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.