حظك اليوم برج العقرب السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«هناك علاج مستجدات مالية بفضل القمر ومع الشريك رغم التشويس إنما اليوم ساحر لك عزيزي مولود برج العقرب»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد وأصحاب هذا البرج الذي يحمل عقلية قوية ناضجة تقوده لتقلد المناصب.

ووفق رأي خبراء علم الأبراج، في أصحاب برج العقرب فهذا المولود يحب عندما يضع هدفًا أمامه لا يسمح لشيء بأن يؤخره عنه، كما أن لديه شخصية شجاعة، ولا يخاف أصحاب هذا البرج من التحديات التي تواجههم ويتمتعون بدرجة عالية من القوة والجرأة.

واليوم السبت 20 أغسطس الجاري، وفي إطار الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقارئ على مدار اليوم، تستعرض «الوطن»، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العقرب اليوم، القمر في منزل المدخرات يمدك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية وتحسن التصرف والتخطيط، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج، رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك سحرا في عيون الجنس الآخر.. تقترب بلطف ممن تحب، وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة اجتماعيا.