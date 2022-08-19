حظك اليوم برج الجدي الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك أنثى برج الجدي العديد من الصفات التي تجعلها مميزة عن غيرها ويفضل الارتباط بها الكثير من الرجال، فهي مخلصة إلى أبعد حد، وتتميز بالصبر كثيرا على كافة الظروف التي يمكن أن تواجهها أو تحيط بها، وتستطيع تجاوز العراقيل المختلفة، وتتحمل الكثير من المآسي دون كلل أو ملل، كما أنها من أكثر الشخصيات بحثاً عن المثالية للوصول إليها، لذا فهي غالباً تؤدي عملها بحرفية عالية، وينعكس الصبر عليها في العلاقات أيضا فهي لا تستعجل بأن تتقدّم خطوات عديدة في علاقاتها بل العكس تتروى كثيراً قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا الأمر.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يتواجد عطارد بمنزل الحظ اليوم مما يمنحك مشاعر إيجابية، ويعدك بأوقات مميزة تشعر فيها بالسعادة تجمعك بالأحباب والأصدقاء، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزل الصحة الإيجابي مما يمنحك كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».