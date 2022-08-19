تفريغ 1315 سيارة وشحن 3050 طن صودا كاوية بمينائي شرق وغرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أنه تم تفريغ 1315 سيارة وشحن 3050 طن صودا كاوية وتداول 19 سفينة بمينائي شرق وغرب بورسعيد.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة الرورو العملاقة SOO SHIN وعلى متنها 1315 سيارة من ماركات مختلفة، والتي يبلغ طولها 175 مترا بغاطس 7.4 متر، حيث غادرت الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة.

20461 سيارة تدخل ميناء غرب بورسعيد

وتعد هذه السفينة الرابعة عشر من نوعها خلال هذا العام ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلتها الميناء عبر سفن الرورو، نحو 20461 سيارة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

على جانب آخر، كشف المكتب الإعلامي في بيانه عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة AQASIA لشحن 3050 طن صودا كاوية من الميناء.

استقبال سفينتين حاويات بميناء شرق بورسعيد

وأضاف البيان أن مينائي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول عدد 2 سفينة أخرى، كما استقبل الميناء سفينتي بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين آخرتين.

يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ والشحن على الأرصفة.