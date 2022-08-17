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تنسيق جامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية الجديدة 2022

كتب:

كريم روماني
07:20 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
جانب من اختبارات القبول للجامعات الأهلية -صورة أرشيفية

جانب من اختبارات القبول للجامعات الأهلية -صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل التفاصيل الخاصة بتنسيق جامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية الجديدة 2022، إذ تبدأ بهما الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد وتقدمان برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل، وهما ضمن الجامعات التي لا تهدف للربح بل تهتم بتأهيل طلابها لسوق العمل بتهيئة البنية التحتية بشكل جيد.

تنسيق جامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية الجديدة 2022 

تقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل تنسيق جامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية الجديدة 2022، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة في بيان لها:

- كلية الطب البشري 77%.

- كلية طب الأسنان 77%.

- كلية الصيدلة 73%.

- كلية الهندسة 66%.

- كلية الحاسبات 61%.

- كلية التكنولوجية الحيوية 55%.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية الإدارة والاقتصاد 55%.

- كلية العلوم السياسية 55%.

- كلية الفنون 55%.

- كلية الفنون التطبيقية 55%.

- كلية الآداب 55%.

- كلية العلوم السينمائية 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية الحقوق والدراسات القانونية 55%.

- كلية اللغات والتربية 55%.

- كلية الزراعات الصحراوية 55%.

- كلية العلوم الأساسية 55%.

- كلية الآثار 55%.

- كلية الزراعة 55%.

الجامعات الأهلية تخفف الضغط عن الحكومية

وفي سياق متصل، قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الجامعات الخاصة والأهلية تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي عملت على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.