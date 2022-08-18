جامعة شرق بورسعيد الأهلية.. الدراسة في 23 كلية متميزة تؤهل لسوق العمل

تفتح جامعة شرق بورسعيد الأهلية أبوابها أمام طلاب محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، في العام الجامعي الجديد 2022 /2023، وتضم قرابة 23 كلية متنوعة يمكن للطلاب الالتحاق بها، حسب المجموع أولاً وطبقاً لرغبتهم ثانياً، وتساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية هذا العام، وتقليل سفر الطلاب للخارج للدراسة.

وجامعة شرق بورسعيد الأهلية لا تهدف للربح، وتهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جامعة شرق بورسعيد الأهلية من معلومات، والكليات التي تضمها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 40 فدانا بمنطقة سلام الجديدة شرق بورسعيد، لإنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية في ديسمبر 2020، ضمن 10 جامعات أخرى تتبع الجامعات الحكومية، حيث تم تصميمها وفقاً للجامعات العالمية، وتضم مناهج تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، لزيادة فرص توافد الطلاب للدراسة بها، وتقليل أعداد الطلاب المسافرين للخارج من أجل الدراسة.

التسجيل في جامعة شرق بورسعيد الأهلية

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، التسجيل فيها من خلال موقع الجامعة عبر الإنترنت، للتسهيل على الطلاب، والذين سيدرسون فيما بعد على يد أساتذة جامعيين، وآخرين دوليين، ويتم الدراسة بها وفقاً لنظام الساعات المعتمدة، كما أنّها تقدم برامج محددة على أحدث الأساليب العالمية.

كليات جامعة شرق بورسعيد الأهلية

وتضم جامعة شرق بورسعيد الأهلية، 23 كلية متنوعة، تقبل من درجات منخفضة مقارنةً بالجامعات الحكومية، وفقاً للتالي:

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 77%

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان 77%

الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 73%

الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 66%

الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات 61%

الحد الأدنى للقبول بكلية التكنولوجيا الحيوية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم الصحية التطبيقية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الإدارة والاقتصاد 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم السياسية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون التطبيقية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم السينمائية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية التربية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية السياحة والفنادق 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الحقوق والدراسات القانونية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية اللغات والتربية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الزراعات الصحراوية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم الأساسية 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الآثار 55%

الحد الأدنى للقبول بكلية الزراعة 55%.