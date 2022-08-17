نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة بورسعيد 2022.. اعرف أقسامها

اعتمد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022‏، وجاءت نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة بورسعيد 2022‏‏، ‏بمجموع 381 درجة بنسبة 95.25%، التي يقتصر دخولها على شعبة القسم العلمي.

وقد بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الطب على مستوى الجمهورية 375 درجة للعام الجامعي الجديد 2022/ 2023، ومن المقرر إعلان تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022 عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

وكانت مكاتب التنسيق في جامعة بورسعيد، أغلقت بابها أمس، في المرحلة الأولى للقبول بكليات المرحلة الأولى، وذلك بعد مد الفترة يوماً بناء على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق يوما إضافيا.

أقسام كلية الطب جامعة بورسعيد

تنقسم كلية الطب جامعة بورسعيد إلى:

قسم طب وجراحة العيون

قسم الجلدية والتناسلية

قسم جراحة العظام وقسم الأطفال

قسم جراحة المخ والأعصاب

قسم القلب والأوعية الدموية

قسم الانسجة ووراثة الهستولوجيا

قسم الباثولوجيا الاكلينيكية

قسم فارماكولوجيا اكلينيكية

قسم الكيمياء الحيوية

قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية

قسم الصحة العامة وطب المجتمع وطب البيئة وطب الصناعات

قسم الباطنة

قسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة قسم التخدير والرعاية المركزة

قسم جراحة المسالك

قسم الفسيولوجيا الطبية

قسم الطب الطبيعي والتأهيل الروماتيزم

تاريخ إنشاء كلية الطب جامعة بورسعيد

أنشأت كلية الطب جامعة بورسعيد بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء وبدء الدراسة بكلية الطب بالقرار رقم 1035 لسنة 2013 وتم استقبال طلبة السنة الأولى بالكلية للعام الجامعي 2013/2014 في حدود 50 طالبا وبدأت الكلية في المبنى الجديد بكلية التمريض وتم استقبال الطلاب بالمبنى الجديد بالكلية الملحق بالمستشفى الجامعي في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2013/2014.

وجرى نقل عدد من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب جامعة قناة السويس وتم عمل إعلان عن حاجة الجامعة عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس «أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس» وأعضاء هيئة معاونة «مدرس مساعد – معيد» عن طريق النقل من الجامعات الحكومية لكلية الطب بالجامعة على موقع الجامعة وتم إرسال خطابات لرؤساء الجامعات.