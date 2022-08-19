شركات السياحة: السماح للسيدات دون 45 عاما بالسفر للعمرة دون محرم

أكد حمزة عنبي عضو الجمعية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، السماح للسيدات المصريات دون الـ 45 عامًا بالسفر لأداء العمرة، هذا العام، بدون محرم، للمرة الأولى، شريطة أن يكن مع صحبة آمنة (أي مع مجموعة من السيدات)، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيرفع من أعداد النساء المسافرات للعمرة العام الجاري، بعد إزالة شرط المحرم.

اقتصار السفر للعمرة على الرحلات الجوية

وأضاف «عنبي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى للعمر لسفر المعتمرين الرجال لأداء العمرة لهذا العام، وأن السلطات السعودية سمحت للأطفال بالسفر لأداء العمرة بعد منعهم العام الماضي من السفر بسبب إجراءات مواجهة تفشي كورونا، موضحًا أن تلك التيسيرات سترفع من أعداد المواطنين المصريين الراغبين في أداء العمرة هذا العام.

وأشار «حمزة» إلى أن كل رحلات موسم العمرة العام الجاري ستكون جوية فقط وأن إلغاء السفر البري والبحري للمصريين، جاء بسبب عدم انتهاء جائحة كورونا حتى الآن.

إعلان أسعار برامج العمرة بعد معرفة أعداد التأشيرات

ولفت إلى أن رحلات العمرة لهذا العام تبدأ في شهر أكتوبر المقبل، إذ أن شركات السياحة ستبدأ من بعد غد الأحد وحتى يوم 21 من شهر سبتمبر المقبل، في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة لهذا العام، موضحًا أن الشركات السياحة لن تعلن عن أسعار رحلات برامج عمرة المولد النبوي إلا بعد معرفة الطاقة التشغيلية خلال هذا الموسم وعدد تأشيرات العمرة التي تحصل عليها كل شركة سياحية.

يشار إلى أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة خلال العام الجاري، حددت خطة تشغيلية شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.