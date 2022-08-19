يبحث الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف بعد نقله للعناية المركزة داخل أحد المستشفيات بالجيزة، إثر إصابته بجلطتين في الشريان الخاص بالذراع اليسرى، وذلك بعد شعوره ببعض الآلام بالعمود الفقري والكتف.

وقال «شريف»، زوج ابنة عبدالله مشرف، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه مع شعور الفنان ببعض الإرهاق والتعب، توجهنا إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وخضع للكثير من الفحوصات للاطمئنان عليه، وبعد خروجه من المستشفى، تغير لون يديه إلى الأزرق، الأمر الذي أصاب الجميع بـ«خضة» وذهبنا به إلى مستشفى آخر.

تطورات الحالة الصحية لعبدالله مشرف: أصيب بجلطتين

وتابع: في المستشفى الجديد أجريت له جميع الفحوصات والأشعة المقطعية، وتبين أن الفنان عبدالله مشرف مصاب بجلطتين في الذراع اليسرى لانسداد الشرايين، وجرى حجزه بغرفة العناية المركزة منذ يوم الأربعاء الماضي، وحتى الآن.

عبدالله مشرف لم يفقد الوعي

وعن تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف، أشار زوج ابنته إلى أنها مستقرة بفضل الله، خاصة أن الإصابة بعيدة عن القلب، «وبدأت الجلطات في الذوبان» وهو أمر مطمئن إلى حد كبير.

عبدالله مشرف أصيب باشتباه بجلطة في المخ عام 2020

وأوضح أن عبدالله مشرف واعٍ بالقدر الكافي ويتحدث معهم ويطمئنهم: «قال لي أنا كويس الحمدلله وعايز أخرج من المستشفى، وطلبنا منه الصبر لحين استقرار الوضع أكثر ولمزيد من الاطمئنان عليه، وحتى يقرر الأطباء ذلك».

يُذكر أنه سبق أن أصيب عبدالله مشرف عام 2020، باشتباه في جلطة بالمخ وجرى نقله إلى المستشفى، واستقرت حالته.