هل يُفضل شراء الذهب بالفصوص؟.. «جولد بيليون» تجيب

تحدث تقرير مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في بحوث الذهب وتداوله، حول الفصوص في الذهب وتأثيرها عند البيع والشراء، وذكر أنه على الرغم من الجمال والرقة التي تضفيها الفصوص للذهب إلا أنها ليست الخيار الآمن إذا كان الغرض من شراء الذهب هو الاستثمار.

احتساب الفصوص من ثمن الذهب عند الشراء

وأضاف التقرير أنَّه «يتم احتساب الفصوص من ثمن الذهب عند الشراء وتخصم أحيانا من الثمن عند البيع مهما كان وزنها، وبالتالي فهي تكلف عند الشراء قيمة كبيرة وتمثل خسارة أكبر عند البيع».

إزالة الفصوص من الذهب قبل إعادة البيع

لفت التقرير إلى أنه يجرى إزالة الفصوص من الذهب أحيانا قبل عملية إعادة البيع وإعادة بيعها للشركات المصنعة حال كان الفص محفورا عليه اسم الشركة أو اللوجو الخاص بها، وأوضح أن محال الذهب لا تستفيد بالفصوص مهما كان شكلها إلا في حالات قليلة للغاية هي أن تكون الفصوص بها لوجو الشركة وقيمتها عالية، بالتالي يتمكن التجار من إعادتها إلى الشركة ويتم تسليم الذهب للورش بدون الفصوص لإعادة التصنيع.

وأوضح التقرير أنَّ الشركات التي تضمن سعر الفصوص ترفع قيمة المصنعية للغاية عند الشراء، وبالتالي لكي يتمكن المشتري من استرداد قيمة الفصوص عند البيع يتوجب عليه إعادته لنفس الشركة المصنعة، شريطة أن عقد الشراء متضمن قيمة الفصوص عند إعادتها.

الفصوص تمثل 5% من المنتج تقريباً

كما لفت إلى أن الفصوص تمثل تقريبا 5% من المنتج، وهناك احتمالية كبيرة لخصمها عند إعادة البيع بالإضافة لقيمة المصنعية، لكن بعض الشركات أو التجار قد يقبلون شراء الفصوص، والأمر يرجع في النهاية لسياسة الشركة في المعاملات.

وتنصح مؤسسة جولد بيليون في حال الاستثمار في المشغولات مراعاة الابتعاد عن الذهب الذي يحوي الكثير من الفصوص.