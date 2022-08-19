«حياة كريمة» تطلق «أنت الحياة» بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.. «فيديو»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق فعاليات مبادرة «أنت الحياة» والتي تعد الفعالية التوعوية الأولى من نوعها، كخطوة جديدة نحو حياة أفضل للأسرة المصرية، عن طريق حملات توعوية موسعة على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، وبالشراكة مع عدة جهات.

مبادرة «أنت الحياة»

وأوضحت المؤسسة أن مبادرة «أنت الحياة» تتضمن عدة أنشطة من بينها ورش عمل للحرف، أنشطة تنظيم الأسرة إلى جانب قطار الفنون والذي يتضمن مسرحيات ومسابقات الأطفال، بالإضافة إلى عدد من القوافل الطبية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية.

فعاليات مبادرة «أنت الحياة»

وأضافت «حياة كريمة» أن المبادرة تشمل إصدار شهادات ميلاد، بطاقات الرقم القومي للسيدات مجاناً، عددا من الأنشطة المتعلقة بالإرشاد الأسري وتنظيم الأسرة، توعية بمجابهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن قطار الفنون يتضمَّن مسرحيات ومسابقات للأطفال وأنشطة توعوية لتعديل سلوك الأطفال من خلال الألعاب.

مسرح حياة كريمة

وفي سياق منفصل، أكدت المؤسسة أن قطار الفنون يأتي في إطار انطلاق النسخة الأولى من مسرح حياة كريمة، موضحة أن المبادرة تنطلق من قرية قلهانة بالفيوم، بمركز الشباب ومجمع قلهانة للتعليم الأساسي، خلال الفترة من 15 وحتى 20 أغسطس، متضمنة عددا كبيرا من الأنشطة التي تهدف إلى بناء الإنسان وتوسيع فكره ومداركه.