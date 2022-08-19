قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا ضمن «حياة كريمة» في 9 محافظات.. اعرف الأماكن

تبذل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جهودا كبيرة في مجال القطاع الصحي، إذ تعمد المبادرة إلى توجيه القوافل الطبية المجانية، بشكل دوري، في كل القرى المدرجة ضمن المبادرة، وخاصة القرى النائية، والمحافظات الحدودية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية.

الكشف والعلاج مجانا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية المتاحة بالقوافل، إذ تضم القوافل تخصصات «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، ونساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مؤكدة على أن الكشف والعلاج يتم بشكل مجاني.

العلاج على نفقة الدولة

وأشارت «الصحة» خلال بيان صادر عنها إلى أن الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية، يتم تحويلها إلى المستشفيات الجامعية الأقرب للحالة، من أجل العرض على المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية

وحسبما أعلنته «الصحة»، تنطلق اليوم 3 قوافل طبية مجانية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمناطق الانبوطين مركز السنطة محافظة الغربية، ووادي مدخل أبو جعدة مركز راس سدر محافظة جنوب سيناء، ووردان حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، وتستمر على مدار يومي 19 و20 أغسطس، بالإضافة إلى إطلاق 6 قوافل مجانية، أخرى، خلال يومي 20 و21 أغسطس بمناطق برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وعزبة كرم مركز أشمون محافظة المنوفية، والإسكندرية التحرير محافظة أسيوط، وبيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج، وكفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والحسنية مركز اطسا محافظة الفيوم.