الدفاع الأمريكية تعلن دعم أوكرانيا عسكريا بـ775 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار في حربها ضد القوات الروسية، وفقًا لـ«العربية»، في نبأ عاجل.

وأكد البنتاجون، أن المساعدات الجديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر لمنظومة «هيمارس» ومدافع «هاوتزر».

كانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أعلنت تسلمها 4 أنظمة صواريخ جديدة من نوع «هيمارس» الأمريكية، وفقا لما نقله موقع «العربية».

توازن في المعركة بين روسيا وأوكرانيا

وذكرت أنها ليست الدفعة الأولى من الصواريخ لأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت أولى دفعات صواريخ هيمارس، في يوليو الماضي، بعدما كتب الرئيس الأمريكي جوبايدن مقال له في صحيفة واشنطن بوست، معلنًا أن بلاده سوف ترسل دفعة من صواريخ هيمارس الأمريكية بالإضافة إلى صواريخ جافلين.

صواريخ هيمارس الأمريكية

وأرجع الرئيس الأمريكي السبب إلى إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية إلى رغبة الولايات المتحدة في إحداث توازن في المعركة الدائرة بين الجانبين الروسي والأوكراني.

جدير بالذكر أن صواريخ هيمارس الأمريكية تمكن أوكرانيا من تنفيذ هجمات عالية الدقة، حيث استهدفت أحد الجسور الرئيسية في مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية، والتي كانت تعتمد عليه روسيا بشكل أساسي في نقل إمدادتها العسكرية إلى شبه جزيرة القرم.