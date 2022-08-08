«البنتاجون»: الاتصالات مقطوعة بين وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية

قال مسؤول في البنتاجون إنّ الاتصالات مقطوعة بين وزارتي الدفاع الأمريكية والصينية، على خلاف التواصل الذي كان يجري دوريًا، مشيرًا إلى أنّ الجيش الصيني يواصل انتهاك سيادة تايوان، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

زيارة نانسي بيلوسي المثيرة للجدل

وفي وقت سابق دافع وزير الخارجية التايواني عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي القصيرة والمثيرة للجدل إلى الجزيرة، وقال إن زيارة بيلوسي كانت «مهمة للغاية»، وإن رد الصين لن يمنع السياسيين الديمقراطيين من دعوة تايبيه، كما حذر وزير الخارجية من أن أهداف الصين الإقليمية تتجاوز تايوان.

وعلى مدى السنوات الست الماضية، كان وزير الخارجية الوجه العام لحملة تايوان من أجل مزيد من الاعتراف الدولي.