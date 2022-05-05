الدفاع الأمريكية تعترف بتدريب الجيش الأوكراني على صورايخ مضادة للدبابات

نقلت «سكاي نيوز» في تقرير عن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، أن الولايات المتحدة قدمت برامج تدريبة أساسية للقوات الأوكرانية، خاصة على استخدام صواريخ مضادة للدبابات من نوع «جافلين»، مشيرا إلى مواصلة دعم وتطوير قدرات ومهارات الجيش الأوكراني في مواجهة روسيا.

«الدفاع الأمريكية» تتعاون مع أوكرانيا في التدريب على صواريخ وطائرات

جدير بالذكر، أنه لأول مره تعترف فيها وزارة الدفاع الأمريكية بالتعاون مع الجيش الأوكراني في التدريب على استخدام الصواريخ، إضافة لتدريبات أخرى على استخدام الطائرات المسيرة أميريكية الصنع، كما سلمت أمريكا أكثر من 3 آلاف قطعة من صورايخ جافلين المدمرة للدبابات للجيش الأوكراني لاستخدامها في مواجهة روسيا، وفقا لـ«سكاي نيوز».

تدريبات أمريكية في بولندا للجيش الأوكراني

وصرحت مصادر بالبنتاجون، أن بعض من هذه التدريبات كانت في دولة بولندا المجاورة لأوكرانيا.

وزار جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، منذ يومين، مصانع «لوكهيد مارتن» المصنعة لصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات في ولاية ألاباما الأمريكية، وطالب المصانع بزيادة الإنتاج وتقديم كميات أكبر من المقررة في وقت زمني قياسي.

دعم أمريكي أوروبي لأوكرانيا

ولا يعد هذا أول دعم من الغرب لأوكرانيا، فمازالت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الغرب بشكل عام تقدم دعمها المادي والعسكري والاستراتيجي الكبير لأوكرانيا منذ أن طلب رئيسها فولوديمير زيلينسكي الدعم لمواجهة القوات الروسية في حربها لاتي شنتها ضد بلاده منذ 24 فبراير من العام الجاري.